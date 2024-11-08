«У меня долгая история с Сашей». Андрей Рублёв — о матче со Зверевым на Итоговом турнире

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о предстоящем матче со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым в рамках группового этапа на Итоговом турнире — 2024, который проходит в Турине (Италия).

«Всегда тяжело играть против Саши. Прежде всего, из-за того, как он подаёт. У него одна из лучших подач в туре с очень высоким процентом попаданием. У меня долгая история с Сашей. Он много раз побеждал меня за эти годы, я обыгрывал его пару раз в прошлом году. Это будет интересно, большой вызов для меня», — приводит слова Рублёва сайт ATP.

Рублёв и Зверев сыграют в понедельник, 11 ноября. Счёт личных встреч теннисистов — 6-3 в пользу немецкого теннисиста.