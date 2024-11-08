«У меня долгая история с Сашей». Андрей Рублёв — о матче со Зверевым на Итоговом турнире
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о предстоящем матче со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым в рамках группового этапа на Итоговом турнире — 2024, который проходит в Турине (Италия).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 22:30 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Всегда тяжело играть против Саши. Прежде всего, из-за того, как он подаёт. У него одна из лучших подач в туре с очень высоким процентом попаданием. У меня долгая история с Сашей. Он много раз побеждал меня за эти годы, я обыгрывал его пару раз в прошлом году. Это будет интересно, большой вызов для меня», — приводит слова Рублёва сайт ATP.
Рублёв и Зверев сыграют в понедельник, 11 ноября. Счёт личных встреч теннисистов — 6-3 в пользу немецкого теннисиста.
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