Навратилова объяснила провал Харрис на выборах в США её позицией по трансгендерам*

Бывшая теннисистка 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Мартина Навратилова назвала причину поражения Камалы Харрис на президентских выборах в США.

«Камала Харрис и демократы, по-видимому, ошиблись после настойчивых призывов к исключению трансгендеров* из женского спорта. Им нужно быстро изменить эту позицию и открыто заявить о защите трансгендеров*, обеспечивая при этом справедливость для женщин», — написала экс первая ракетка мира в своём аккаунте в соцсетях.

Подсчёт голосов на выборах в США ещё продолжается, но кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп уже имеет большинство, поэтому вероятность его победы оценивается многими экспертами в 99%.

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