Андрей Рублёв: хочу, чтобы все плохие сезоны заканчивались как сейчас

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил свой сезон-2024 и отметил, что рад отбору на Итоговый турнир ATP — 2024.

«Это были американские горки. Несколько удивительных моментов, несколько сложных ситуаций и плохих моментов. Но в целом я смог попасть на Итоговый турнир. Нужно быть реалистом. Неважно, какие негативные мысли у меня были об этом сезоне, я смог сюда приехать.

И чтобы попасть сюда, нужно провести действительно хороший сезон. Хочу, чтобы все мои плохие сезоны заканчивались так же, как сейчас, когда я здесь. Есть много теннисистов, которые провели потрясающий сезон, обыграли отличных соперников, но всё равно не прошли квалификацию», — приводит слова Рублёва сайт ATP.