«Попадёшь в заголовки газет». Рууд призвал спортсменов быть осторожнее с высказываниями

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд считает, что спортсменам нужно быть аккуратнее с высказываниями в социальных сетях.

«Думаю, когда ты становишься спортсменом или известной личностью, то мир, в котором ты живёшь сегодня, даёт тебе право высказываться — причём практически про что угодно. Это может быть как к лучшему, так и к худшему. Не следует говорить про то, в чём мало разбираетесь, но можно это сделать, ведь это очень просто. Достаточно лишь зайти в социальные сети, или в приложение, или дать интервью — и сказать всё, что захочешь, и это станет заголовком. Так что иногда нужно быть немного осторожным в своих словах, к чему нетрудно привыкнуть, но я понимаю, что если скажешь что-то немного необычное или если есть своё мнение о чём-то, не относящемся к спорту, то это быстро попадёт в заголовки газет. Понимаю, что у всех есть право голоса, но следует быть немного осторожнее с тем, для чего его используешь», — приводит слова Рууда Tennis Up To Date со ссылкой на We Are Tennis.

Напомним, норвежский теннисист является участником Итогового турнира ATP, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия).