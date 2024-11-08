«Ничего не изменится». Андрей Рублёв вспомнил свои выступления на Итоговых чемпионатах ATP

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вспомнил свои выступления на Итоговых турнирах ATP. Россиянин неизменно попадает на финальные соревнования сезона с 2020 года.

«С точки зрения результатов только в один год, когда я вышел в полуфинал [в 2022 году], у меня была отличная неделя, остальные были сложнее. Но надеюсь, что чему-то научился за предыдущие сезоны. Посмотрим. В этом году я попытаюсь использовать другой подход. По крайней мере, сейчас чувствую себя более расслабленным, и это хорошо.

Из четырёх раз, когда я играл, выходил в полуфинал только однажды. Три раза уступал на групповом этапе. Проиграю я три или четыре раза, ничего не изменится», — приводит слова Рублёва сайт ATP.