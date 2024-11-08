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«Ничего не изменится». Андрей Рублёв вспомнил свои выступления на Итоговых чемпионатах ATP

«Ничего не изменится». Андрей Рублёв вспомнил свои выступления на Итоговых чемпионатах ATP
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вспомнил свои выступления на Итоговых турнирах ATP. Россиянин неизменно попадает на финальные соревнования сезона с 2020 года.

«С точки зрения результатов только в один год, когда я вышел в полуфинал [в 2022 году], у меня была отличная неделя, остальные были сложнее. Но надеюсь, что чему-то научился за предыдущие сезоны. Посмотрим. В этом году я попытаюсь использовать другой подход. По крайней мере, сейчас чувствую себя более расслабленным, и это хорошо.

Из четырёх раз, когда я играл, выходил в полуфинал только однажды. Три раза уступал на групповом этапе. Проиграю я три или четыре раза, ничего не изменится», — приводит слова Рублёва сайт ATP.

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