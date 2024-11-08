«Это мелочность». Кори Гауфф — о своей реакции на критику со стороны

Третья ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о своей реакции на критику после поражения чешке Барборе Крейчиковой (5:7, 4:6) на групповом этапе Итогового чемпионата WTA — 2024.
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«Это мелочность. Мне просто нравится говорить, что я права и всё такое, но, очевидно, это не работает. Я не всегда выигрываю, но, особенно после сегодняшнего поражения, получила много резких комментариев. Так что просто подумала: «Ладно, посмотрим». Использую это как мотивацию, а раньше воспринимала как давление. На меня всегда будут возлагать большие надежды, и я как бы превратила это в то, что люди видят во мне потенциал. Это просто тренировка для ума — считать так, независимо от того, думал об этом так другой человек или нет. Но, если вы обманите свой разум, вы с ума сойдёте, когда узнаете, как может измениться ваш повседневный настрой, мысли и решения», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
В эти минуты в полуфинале Итогового турнира WTA — 2024 Кори Гауфф встречается с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
- 8 ноября 2024
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