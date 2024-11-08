Хамад Меджедович вышел в финал турнира в Белграде, обыграв Ласло Джере
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156-я ракетка мира сербский теннисист Хамад Меджедович вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия). В полуфинале он обыграл соотечественника Ласло Джере (141-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:2).
Белград. 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 18:25 МСК
141
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
1 : 2
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|6 2
|
|3
|7 7
156
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. За это время Меджедович выполнил 14 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из десяти. На счету Джере девять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В матче за титул на домашнем турнире в Белграде 21-летний Хамад Меджедович поспорит с канадским теннисистом Денис Шаповаловым (78-я ракетка мира).
Комментарии
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