Хамад Меджедович вышел в финал турнира в Белграде, обыграв Ласло Джере

156-я ракетка мира сербский теннисист Хамад Меджедович вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия). В полуфинале он обыграл соотечественника Ласло Джере (141-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. За это время Меджедович выполнил 14 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из десяти. На счету Джере девять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В матче за титул на домашнем турнире в Белграде 21-летний Хамад Меджедович поспорит с канадским теннисистом Денис Шаповаловым (78-я ракетка мира).