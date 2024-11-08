Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу в полуфинале Итогового турнира

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала выход в финал Итогового турнира WTA — 2024. В 1/2 финала спортсменка обыграла 13-й номер рейтинга чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 7:5.

«Это так особенно, потому что это мой первый Итоговый турнир. Она хорошая теннисистка, провела сегодня отличный матч. Особенно когда я вела 3:0 во втором сете.

Было сложно, поскольку при счёте 3:0 уровень моей игры упал, а она выступала лучше. Я не запаниковала и просто попыталась снова сосредоточиться. Я контролировала себя и не поддавалась панике», — сказала Циньвэнь в эфире Sky Sports.