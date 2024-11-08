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Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу в полуфинале Итогового турнира

Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу в полуфинале Итогового турнира
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала выход в финал Итогового турнира WTA — 2024. В 1/2 финала спортсменка обыграла 13-й номер рейтинга чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 7:5.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 18:15 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Барбора Крейчикова
13
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

«Это так особенно, потому что это мой первый Итоговый турнир. Она хорошая теннисистка, провела сегодня отличный матч. Особенно когда я вела 3:0 во втором сете.

Было сложно, поскольку при счёте 3:0 уровень моей игры упал, а она выступала лучше. Я не запаниковала и просто попыталась снова сосредоточиться. Я контролировала себя и не поддавалась панике», — сказала Циньвэнь в эфире Sky Sports.

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