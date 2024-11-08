Определились финалисты турнира ATP-250 в Белграде

Сегодня, 8 ноября, на хардовом турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия) состоялись полуфинальные матчи. Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл Иржи Легечку из Чехии (6:2, 6:1), а Хамад Меджедович в сербском противостоянии победил Ласло Джере (6:2, 3:6, 7:6 (7:2).

Таким образом, в финале соревнований в столице Сербии, который пройдёт в субботу, 9 ноября, сыграют Шаповалов и Меджедович.

Турнир в Белграде с призовым фондом € 579 320 проходит с 3 по 9 ноября. Действующим обладателем титула является девятая ракетка мира Андрей Рублёв, выигравший соревнования в 2022 году. В финале россиянин обошёл сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.