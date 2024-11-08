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Определились финалисты турнира ATP-250 в Белграде

Определились финалисты турнира ATP-250 в Белграде
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Сегодня, 8 ноября, на хардовом турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия) состоялись полуфинальные матчи. Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл Иржи Легечку из Чехии (6:2, 6:1), а Хамад Меджедович в сербском противостоянии победил Ласло Джере (6:2, 3:6, 7:6 (7:2).

Белград. 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 17:10 МСК
Иржи Легечка
31
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Денис Шаповалов
78
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Белград. 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 18:25 МСК
Ласло Джере
141
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 6 2
6 		3 7 7
         
Хамад Меджедович
156
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович

Таким образом, в финале соревнований в столице Сербии, который пройдёт в субботу, 9 ноября, сыграют Шаповалов и Меджедович.

Белград. Финал
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Хамад Меджедович
156
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Не начался
1 2 3
         
         
Денис Шаповалов
78
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Турнир в Белграде с призовым фондом € 579 320 проходит с 3 по 9 ноября. Действующим обладателем титула является девятая ракетка мира Андрей Рублёв, выигравший соревнования в 2022 году. В финале россиянин обошёл сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

Календарь турнира в Белграде
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