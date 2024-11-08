Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь дебютировала в топ-5 рейтинга WTA

Олимпийская чемпионка 2024 года китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь дебютировала в топ-5 мирового рейтинга WTA после выхода в финал Итогового турнира — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Напомним, в полуфинале спортсменка обыграла 13-й номер рейтинга чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 7:5.

Сейчас Циньвэнь занимает седьмую строчку в рейтинге, что является её лучшей позицией. В 2024 году 22-летняя китаянка выиграла два титула на уровне WTA-тура и ещё дважды уступала в финалах. Оба раза она проиграла белоруске Арине Соболенко — на Australian Open и на «тысячнике» в Ухане.

Циньвэнь поднимется как минимум на четвёртую позицию в рейтинге, если победит на Итоговом турнире.