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Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь дебютировала в топ-5 рейтинга WTA

Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь дебютировала в топ-5 рейтинга WTA
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Олимпийская чемпионка 2024 года китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь дебютировала в топ-5 мирового рейтинга WTA после выхода в финал Итогового турнира — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Напомним, в полуфинале спортсменка обыграла 13-й номер рейтинга чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 7:5.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 18:15 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Барбора Крейчикова
13
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Сейчас Циньвэнь занимает седьмую строчку в рейтинге, что является её лучшей позицией. В 2024 году 22-летняя китаянка выиграла два титула на уровне WTA-тура и ещё дважды уступала в финалах. Оба раза она проиграла белоруске Арине Соболенко — на Australian Open и на «тысячнике» в Ухане.

Циньвэнь поднимется как минимум на четвёртую позицию в рейтинге, если победит на Итоговом турнире.

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