Арина Соболенко — Кори Гауфф: белоруска проиграла 1-й сет, в котором дважды вела с брейком

В эти минуты проходит полуфинальный матч на Итоговом турнире — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где встречаются первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и третий номер рейтинга американка Кори Гауфф. Первый сет остался за Гауфф со счётом 7:6 (7:4). Соболенко вела с брейком дважды в партии — при счёте 2:1 и 6:5.
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Счёт личных встреч равный — 4-4. Все предыдущие поединки, кроме игры в Риме-2021, были проведены на харде. Впервые теннисистки встречались в 2020 году, когда обменялись победами, а два последних матча состоялись в этом сезоне. В полуфинале Australian Open Соболенко выиграла со счётом 7:6 (7:2), 6:4, а в полуфинале Уханя одержала волевую победу — 1:6, 6:4, 6:4. Зато Гауфф взяла верх над Соболенко в финале US Open — 2023.
- 8 ноября 2024
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