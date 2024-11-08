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Арина Соболенко — Кори Гауфф: белоруска проиграла 1-й сет, в котором дважды вела с брейком

Арина Соболенко — Кори Гауфф: белоруска проиграла 1-й сет, в котором дважды вела с брейком
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В эти минуты проходит полуфинальный матч на Итоговом турнире — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где встречаются первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и третий номер рейтинга американка Кори Гауфф. Первый сет остался за Гауфф со счётом 7:6 (7:4). Соболенко вела с брейком дважды в партии — при счёте 2:1 и 6:5.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 20:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 4 		2
7 7 		4
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Счёт личных встреч равный — 4-4. Все предыдущие поединки, кроме игры в Риме-2021, были проведены на харде. Впервые теннисистки встречались в 2020 году, когда обменялись победами, а два последних матча состоялись в этом сезоне. В полуфинале Australian Open Соболенко выиграла со счётом 7:6 (7:2), 6:4, а в полуфинале Уханя одержала волевую победу — 1:6, 6:4, 6:4. Зато Гауфф взяла верх над Соболенко в финале US Open — 2023.

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