Чжэн Циньвэнь — вторая китаянка, вышедшая в финал Итогового турнира WTA за всю историю

Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала второй представительницей Китая в истории проведения Итоговых турниров WTA, вышедшей в финал соревнований. Сегодня, 8 ноября, она в двух сетах обыграла 13-го номера мирового рейтинга Барбору Крейчикову из Чехии — 6:3, 7:5.
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Она повторила достижение двукратной победительницы турниров «Большого шлема» Ли На, которая вышла в финал Итогового турнира WTA в 2013 году, где проиграла американке Серене Уильямс (6:2, 3:6, 0:6).
Финал Итогового турнира WTA — 2024 состоится в субботу, 9 ноября. Соперницей Циньвэнь в финале Итогового турнира WTA станет победительница второго полуфинала между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и американкой Кори Гауфф, занимающей третью строчку в мировом рейтинге.
- 8 ноября 2024
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