Кори Гауфф обыграла Арину Соболенко и вышла в финал Итогового турнира WTA

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал на Итоговом турнире WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В полуфинале она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Гауфф выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Соболенко ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

За титул Итогового турнира — 2024 Кори Гауфф поспорит с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая в полуфинале обыграла чешку Барбору Крейчикову (6:3, 7:5).