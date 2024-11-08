Кори Гауфф обыграла Арину Соболенко и вышла в финал Итогового турнира WTA
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал на Итоговом турнире WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В полуфинале она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 20:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
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3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Гауфф выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Соболенко ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
За титул Итогового турнира — 2024 Кори Гауфф поспорит с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая в полуфинале обыграла чешку Барбору Крейчикову (6:3, 7:5).
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