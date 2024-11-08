Алекс Михельсен с «баранкой» уступил 124-й ракетке мира в полуфинале турнира в Меце

124-я ракетка мира французский теннисист Бенжамен Бонзи вышел в финал домашнего хардового турнира категории ATP-250 в Метце. Во встрече 1/2 финала он в трёх сетах обыграл американца Алекса Михельсена (22-й номер рейтинга) — 4:6, 6:0, 7:5.

Встреча продолжалась ровно 2 часа. Французский теннисист девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету его соперника два эйса, столько же двойных ошибок и 3 выигранных брейк-пойнта из 10.

В матче за титул чемпиона соревнований в Меце Бонзи сыграет с 57-й ракеткой мира британским теннисистом Кэмероном Норри.