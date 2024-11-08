Финал между Гауфф и Циньвэнь — самый молодой на Итоговом со времён Шараповой и Уильямс
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Финал Итогового турнира WTA — 2024 между третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф и китаянкой Чжэн Циньвэнь, занимающей седьмую строчку в рейтинге, станет самым молодым по совокупному возрасту с 2004 года. Гауфф 20 лет, Циньвэнь — 22, в сумме теннисисткам 42 года и 271 день. Решающий поединок состоится в субботу, 9 ноября.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
09 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
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Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
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Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
В 2004 году общий возраст двух финалисток составлял 40 лет. На тот момент россиянке Марии Шараповой было 17 лет, а американке Серене Уильямс — 23. Победу на Итоговом турнире — 2004 одержала Шарапова со счётом 4:6, 6:2, 6:4.
Кори Гауфф и Чжэн Циньвэнь впервые в карьере сыграют в финале Итогового турнира.
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