Финал между Гауфф и Циньвэнь — самый молодой на Итоговом со времён Шараповой и Уильямс

Финал Итогового турнира WTA — 2024 между третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф и китаянкой Чжэн Циньвэнь, занимающей седьмую строчку в рейтинге, станет самым молодым по совокупному возрасту с 2004 года. Гауфф 20 лет, Циньвэнь — 22, в сумме теннисисткам 42 года и 271 день. Решающий поединок состоится в субботу, 9 ноября.

В 2004 году общий возраст двух финалисток составлял 40 лет. На тот момент россиянке Марии Шараповой было 17 лет, а американке Серене Уильямс — 23. Победу на Итоговом турнире — 2004 одержала Шарапова со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

Кори Гауфф и Чжэн Циньвэнь впервые в карьере сыграют в финале Итогового турнира.