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Арина Соболенко проиграла два матча подряд впервые с 2022 года

Арина Соболенко проиграла два матча подряд впервые с 2022 года
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела два поражения кряду впервые с 2022 года. На Итоговом турнире WTA — 2024 она уступила в третьем матче группового этапа представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (4:6, 6:3, 1:6), а сегодня, 8 ноября, проиграла в полуфинале соревнований американке Кори Гауфф (6:7 (4:7), 3:6).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 20:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

В октябре 2022 года Соболенко проиграла два матча подряд. На турнире в Сан-Диего белоруска уступила хорватке Донне Векич, а в Гвадалахаре — россиянке Людмиле Самсоновой.

Несмотря на поражение в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Арина Соболенко завершит сезон на первой строчке мирового рейтинга WTA. В 2024 году она выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open.

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