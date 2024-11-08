Арина Соболенко проиграла два матча подряд впервые с 2022 года

Белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела два поражения кряду впервые с 2022 года. На Итоговом турнире WTA — 2024 она уступила в третьем матче группового этапа представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (4:6, 6:3, 1:6), а сегодня, 8 ноября, проиграла в полуфинале соревнований американке Кори Гауфф (6:7 (4:7), 3:6).

В октябре 2022 года Соболенко проиграла два матча подряд. На турнире в Сан-Диего белоруска уступила хорватке Донне Векич, а в Гвадалахаре — россиянке Людмиле Самсоновой.

Несмотря на поражение в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Арина Соболенко завершит сезон на первой строчке мирового рейтинга WTA. В 2024 году она выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open.