Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф — самая юная теннисистка с 2002 года, обыгравшая на Итоговом 1-ю и 2-ю ракетки мира

Гауфф — самая юная теннисистка с 2002 года, обыгравшая на Итоговом 1-ю и 2-ю ракетки мира
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира 20-летняя американка Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой с 2002 года, победившей на Итоговом чемпионате WTA первую и вторую ракетки мира. Сегодня. 8 ноября, она обыграла лидера рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Ранее на групповом этапе Гауфф оказалась сильнее второй ракетки мира Иги Швёнтек из Польши (6:3, 6:4).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 20:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
05 ноября 2024, вторник. 18:15 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

В 2002 году бельгийская теннисистка Ким Клейстерс в 19-летнем возрасте на Итоговом турнире WTA обыграла сестёр Серену и Винус Уильямс, занимавших тогда первую и вторую строчки мирового рейтинга.

В матче за титул чемпионки Итогового турнира WTA — 2024 Кори Гауфф встретится с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая в полуфинале обыграла чешку Барбору Крейчикову (6:3, 7:5).

Календарь Итогового чемпионата WTA - 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android