Гауфф — самая юная теннисистка с 2002 года, обыгравшая на Итоговом 1-ю и 2-ю ракетки мира

Третья ракетка мира 20-летняя американка Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой с 2002 года, победившей на Итоговом чемпионате WTA первую и вторую ракетки мира. Сегодня. 8 ноября, она обыграла лидера рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Ранее на групповом этапе Гауфф оказалась сильнее второй ракетки мира Иги Швёнтек из Польши (6:3, 6:4).

В 2002 году бельгийская теннисистка Ким Клейстерс в 19-летнем возрасте на Итоговом турнире WTA обыграла сестёр Серену и Винус Уильямс, занимавших тогда первую и вторую строчки мирового рейтинга.

В матче за титул чемпионки Итогового турнира WTA — 2024 Кори Гауфф встретится с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая в полуфинале обыграла чешку Барбору Крейчикову (6:3, 7:5).