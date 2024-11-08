Вероника Кудерметова и Чань Хаочин не смогли выйти в финал Итогового турнира WTA в парах

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин не смогли выйти в финал парного разряда Итогового турнира WTA — 2024. В полуфинальном матче они уступили дуэту Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (CША) со счётом 0:6, 6:7 (5:7).

Матч продолжался 1 час 30 минут. Кудерметова и Чань Хаочин ни разу не подали навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету их соперниц три эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В матче за звание чемпионок Итогового турнира WTA — 2024 в парном разряде Синякова и Таунсенд встретятся с дуэтом Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).