Вероника Кудерметова и Чань Хаочин не смогли выйти в финал Итогового турнира WTA в парах
Поделиться
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин не смогли выйти в финал парного разряда Итогового турнира WTA — 2024. В полуфинальном матче они уступили дуэту Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (CША) со счётом 0:6, 6:7 (5:7).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова
Матч продолжался 1 час 30 минут. Кудерметова и Чань Хаочин ни разу не подали навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету их соперниц три эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.
В матче за звание чемпионок Итогового турнира WTA — 2024 в парном разряде Синякова и Таунсенд встретятся с дуэтом Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
Комментарии
- 9 ноября 2024
-
00:05
- 8 ноября 2024
-
23:59
-
23:45
-
23:30
-
23:20
-
23:15
-
23:05
-
22:39
-
22:24
-
22:17
-
22:14
-
22:06
-
21:43
-
21:36
-
21:30
-
21:18
-
21:07
-
20:56
-
20:47
-
20:24
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:47
-
19:30
-
19:16
-
18:38
-
18:36
-
18:08
-
18:02
-
17:58
-
17:48
-
17:29
-
17:23
-
17:20