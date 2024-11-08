Кори Гауфф — самая молодая финалистка Итогового турнира WTA с 2010 года

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала самой молодой финалисткой Итогового турнира WTA за 14 лет. Сейчас спортсменке 20 лет. Напомним, сегодня, 8 ноября, она обыграла лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

В 2010-м, также в возрасте 20 лет, в финал выходила бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки. В решающем матче она уступила бельгийке Ким Клейстерс (3:6, 7:5, 3:6).

За титул Итогового турнира — 2024 Кори Гауфф поспорит с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая в полуфинале обыграла чешку Барбору Крейчикову (6:3, 7:5).