Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф — самая молодая финалистка Итогового турнира WTA с 2010 года

Кори Гауфф — самая молодая финалистка Итогового турнира WTA с 2010 года
Комментарии

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала самой молодой финалисткой Итогового турнира WTA за 14 лет. Сейчас спортсменке 20 лет. Напомним, сегодня, 8 ноября, она обыграла лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 20:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

В 2010-м, также в возрасте 20 лет, в финал выходила бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки. В решающем матче она уступила бельгийке Ким Клейстерс (3:6, 7:5, 3:6).

За титул Итогового турнира — 2024 Кори Гауфф поспорит с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая в полуфинале обыграла чешку Барбору Крейчикову (6:3, 7:5).

Материалы по теме
Финал между Гауфф и Циньвэнь — самый молодой на Итоговом со времён Шараповой и Уильямс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android