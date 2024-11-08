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Стали известны финалисты турнира ATP-250 в Метце

Стали известны финалисты турнира ATP-250 в Метце
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Сегодня, 8 ноября, на хардовом турнире категории ATP-250 в Метце (Франция) состоялись полуфинальные матчи. 57-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри обыграл француза Корентена Муте (66-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:6 (7:5), а другой представитель Франции Бенжамен Бонзи победил американца Алекса Михельсена (44-й номер рейтинга) — 4:6, 6:0, 7:5.

Метц. 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 17:40 МСК
Корентен Муте
66
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 5
6 		7 7
         
Кэмерон Норри
57
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Метц. 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 20:05 МСК
Алекс Михельсен
44
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 5
4 		6 7
         
Бенжамен Бонзи
124
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

Таким образом, в субботу, 9 ноября, в финале соревнований в Метце сыграют хозяин корта Бенжамен Бонзи и представитель Великобритании Кэмерон Норри.

Метц. Финал
09 ноября 2024, суббота. 18:30 МСК
Кэмерон Норри
57
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Не начался
1 2 3
         
         
Бенжамен Бонзи
124
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

Соревнования в Метце с призовым фондом € 579 320 проходят с 3 по 9 ноября. Действующим чемпионом турнира является 14-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер. В прошлогоднем финале он обыграл тогда ещё россиянина, ныне представляющего Казахстан, Александра Шевченко со счётом 6:3, 6:3.

Календарь турнира в Метце
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