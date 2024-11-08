Стали известны финалисты турнира ATP-250 в Метце

Сегодня, 8 ноября, на хардовом турнире категории ATP-250 в Метце (Франция) состоялись полуфинальные матчи. 57-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри обыграл француза Корентена Муте (66-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:6 (7:5), а другой представитель Франции Бенжамен Бонзи победил американца Алекса Михельсена (44-й номер рейтинга) — 4:6, 6:0, 7:5.
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Таким образом, в субботу, 9 ноября, в финале соревнований в Метце сыграют хозяин корта Бенжамен Бонзи и представитель Великобритании Кэмерон Норри.
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Соревнования в Метце с призовым фондом € 579 320 проходят с 3 по 9 ноября. Действующим чемпионом турнира является 14-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер. В прошлогоднем финале он обыграл тогда ещё россиянина, ныне представляющего Казахстан, Александра Шевченко со счётом 6:3, 6:3.
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