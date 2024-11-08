«Не особо нервничаю». Кори Гауфф — о финале Итогового чемпионата WTA — 2024
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о предстоящем финале Итогового чемпионата WTA — 2024, в котором сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
09 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
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Кори Гауфф
К. Гауфф
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Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
«Чжэн играет в отличный теннис. Если буду выступать уверенно, это даст мне наилучшие шансы на победу. Честно говоря, я не особо нервничаю. Я всегда считаю Итоговые турниры просто бонусом. Быть здесь — это награда за сезон, который я провела», — сказала Гауфф в интервью на корте после матча.
Финальный поединок Итогового турнира — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), состоится в субботу, 9 ноября. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.
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