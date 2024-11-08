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«Не особо нервничаю». Кори Гауфф — о финале Итогового чемпионата WTA — 2024

«Не особо нервничаю». Кори Гауфф — о финале Итогового чемпионата WTA — 2024
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о предстоящем финале Итогового чемпионата WTA — 2024, в котором сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
09 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Чжэн играет в отличный теннис. Если буду выступать уверенно, это даст мне наилучшие шансы на победу. Честно говоря, я не особо нервничаю. Я всегда считаю Итоговые турниры просто бонусом. Быть здесь — это награда за сезон, который я провела», — сказала Гауфф в интервью на корте после матча.

Финальный поединок Итогового турнира — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), состоится в субботу, 9 ноября. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

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