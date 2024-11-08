Определились финалистки Итогового турнира WTA — 2024 в Эр-Рияде

Сегодня, 8 ноября, состоялись полуфинальные матчи на Итоговом турнире WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь оказалась сильнее чешки Барборы Крейчиковой, победив со счётом 6:3, 7:5. Третий номер рейтинга американка Кори Гауфф обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко — 7:6 (7:4), 6:3.

Таким образом, в финале соревнований в Эр-Рияде сразятся Кори Гауфф и Чжэн Циньвэнь. Матч за трофей состоится в субботу, 9 ноября, начало встречи — не ранее 18:00 мск. Обе теннисистки впервые в карьере сыграют в финале Итогового турнира.