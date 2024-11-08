Определились финалистки Итогового турнира WTA — 2024 в Эр-Рияде
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Сегодня, 8 ноября, состоялись полуфинальные матчи на Итоговом турнире WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь оказалась сильнее чешки Барборы Крейчиковой, победив со счётом 6:3, 7:5. Третий номер рейтинга американка Кори Гауфф обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко — 7:6 (7:4), 6:3.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 18:15 МСК
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
13
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 20:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Таким образом, в финале соревнований в Эр-Рияде сразятся Кори Гауфф и Чжэн Циньвэнь. Матч за трофей состоится в субботу, 9 ноября, начало встречи — не ранее 18:00 мск. Обе теннисистки впервые в карьере сыграют в финале Итогового турнира.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
09 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
|1
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|3
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7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
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