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«Я не изменился, поэтому у нас всё хорошо». Янник Синнер — об отношениях с Анной Калинской

«Я не изменился, поэтому у нас всё хорошо». Янник Синнер — об отношениях с Анной Калинской
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Первая ракетка мира представитель Италии Янник Синнер высказался о своих отношениях с российской теннисисткой Анной Калинской.

«На самом деле не думаю, что что-то изменилось. Когда у тебя есть девушка, это либо заставляет чувствовать себя хорошо, либо плохо. Я бы хотел, чтобы отношения были естественными, когда они приходят в твою жизнь. Не могу себе позволить измениться как человек и как игрок. Этого не произошло, и поэтому у нас всё хорошо.

Когда у тебя личные проблемы, играть нелегко. Когда я узнал, что моей тёте, которая с детства столько делала для меня, плохо и она умирает, мне было нелегко. Я страдал. Это определённо повлияло на меня», — приводит слова итальянца Esquire.com.

Напомним, Янник Синнер и Анна Калинская подтвердили свои отношения в мае 2024 года. На финале Открытого чемпионата США — 2024 Калинская поддерживала Синнера с трибун. Когда итальянец стал чемпионом турнира, обыграв Тейлора Фрица со счётом 6:3, 6:4, 7:5, россиянка поздравила своего парня поцелуем.

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