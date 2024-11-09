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«Всегда проигрываю Джоковичу». Денис Шаповалов — о том, почему за него болеют в Сербии

«Всегда проигрываю Джоковичу». Денис Шаповалов — о том, почему за него болеют в Сербии
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Канадский теннисист Денис Шаповалов шуточно предположил, почему сербы за него болеют на турнире категории ATP-250 в Белграде. Напомним, спортсмен вышел в финал соревнований после уверенной победы над чехом Иржи Легечкой в полуфинале — 6:2, 6:1.

Белград. 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 17:10 МСК
Иржи Легечка
31
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Денис Шаповалов
78
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

«Не знал, что у меня так много сербских фанатов. Думаю, это потому что я каждый раз проигрываю Новаку Джоковичу», — сказал Шаповалов в интервью на корте.

Шаповалов играл с Джоковичем восемь раз на уровне ATP-тура и не одержал ни одной победы. Соперником rfyflwf в матче за титул чемпиона турнира в Белграде станет сербский теннисист Хамад Меджедович (156-й в рейтинге ATP).

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