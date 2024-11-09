«Всегда проигрываю Джоковичу». Денис Шаповалов — о том, почему за него болеют в Сербии

Канадский теннисист Денис Шаповалов шуточно предположил, почему сербы за него болеют на турнире категории ATP-250 в Белграде. Напомним, спортсмен вышел в финал соревнований после уверенной победы над чехом Иржи Легечкой в полуфинале — 6:2, 6:1.

«Не знал, что у меня так много сербских фанатов. Думаю, это потому что я каждый раз проигрываю Новаку Джоковичу», — сказал Шаповалов в интервью на корте.

Шаповалов играл с Джоковичем восемь раз на уровне ATP-тура и не одержал ни одной победы. Соперником rfyflwf в матче за титул чемпиона турнира в Белграде станет сербский теннисист Хамад Меджедович (156-й в рейтинге ATP).