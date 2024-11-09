Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились финалистки Итогового чемпионата WTA — 2024 в парном разряде

Определились финалистки Итогового чемпионата WTA — 2024 в парном разряде
Комментарии

В пятницу, 8 ноября, состоялись полуфинальные матчи парного разряда на Итоговом турнире WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Дуэт канадки Габриэлы Дабровски и новозеландки Эрин Рутлифф обыграл американку Николь Меликар-Перес и австралийку Эллен Перес со счётом 7:6 (9:7), 6:1. Чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд оказались сильнее российско-тайваньского дуэта Вероника Кудерметова/Чань Хаочин.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 15:40 МСК
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
Н. Меликар-Мартинес Э. Перес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		1
7 9 		6
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
0 		6 5
         
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова

Таким образом, в финале парных соревнований в Эр-Рияде сразятся Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф с дуэтом Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд. Матч за трофей состоится в субботу, 9 ноября.

Материалы по теме
Определились финалистки Итогового турнира WTA — 2024 в Эр-Рияде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android