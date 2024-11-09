Определились финалистки Итогового чемпионата WTA — 2024 в парном разряде

В пятницу, 8 ноября, состоялись полуфинальные матчи парного разряда на Итоговом турнире WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Дуэт канадки Габриэлы Дабровски и новозеландки Эрин Рутлифф обыграл американку Николь Меликар-Перес и австралийку Эллен Перес со счётом 7:6 (9:7), 6:1. Чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд оказались сильнее российско-тайваньского дуэта Вероника Кудерметова/Чань Хаочин.

Таким образом, в финале парных соревнований в Эр-Рияде сразятся Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф с дуэтом Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд. Матч за трофей состоится в субботу, 9 ноября.