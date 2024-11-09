Определились финалистки Итогового чемпионата WTA — 2024 в парном разряде
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В пятницу, 8 ноября, состоялись полуфинальные матчи парного разряда на Итоговом турнире WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Дуэт канадки Габриэлы Дабровски и новозеландки Эрин Рутлифф обыграл американку Николь Меликар-Перес и австралийку Эллен Перес со счётом 7:6 (9:7), 6:1. Чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд оказались сильнее российско-тайваньского дуэта Вероника Кудерметова/Чань Хаочин.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 15:40 МСК
Николь Меликар-Мартинес
Эллен Перес
Н. Меликар-Мартинес Э. Перес
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова
Таким образом, в финале парных соревнований в Эр-Рияде сразятся Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф с дуэтом Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд. Матч за трофей состоится в субботу, 9 ноября.
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