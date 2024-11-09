Кори Гауфф повторила редкое достижение Барборы Крейчиковой и Елены Рыбакиной

Третья ракетка мира американка Кори Гауфф стала третьей теннисисткой, победившей польку Игу Швёнтек и белоруску Арину Соболенко на одном турнире, когда те занимали первую и вторую строчки рейтинга WTA. Сегодня, 8 ноября, в полуфинале Итогового чемпионата WTA — 2024 она обыграла лидера мирового рейтинга Соболенко (7:6 (7:4), 6:3). Ранее на групповом этапе Гауфф оказалась сильнее второй ракетки мира Швёнтек (6:3, 6:4).

Теннисистки, которые победили Игу Швёнтек и Арину Соболенко в ранге первой и второй ракеток мира на одном турнире: