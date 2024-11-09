Каспер Рууд — об Андрее Рублёве: я брал с него пример

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о россиянине Андрее Рублёве (9-й номер рейтинга ATP) в преддверии Итогового турнира ATP — 2024, который пройдёт в итальянском Турине с 10 по 17 ноября.

«Он просто уничтожает мяч как с форхенда, так и с бэкхенда. Он очень добрый человек. Я брал с него пример, потому что он на год старше меня, и попал в топ-10 и начал выигрывать крупные турниры намного раньше меня», — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.

На Итоговом турнире ATP — 2024 Рууд и Рублёв сыграют в одной группе. Помимо норвежца и россиянина, в группу Джона Ньюкомба попали третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга из Германии Александр Зверев.