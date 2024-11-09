Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд — об Андрее Рублёве: я брал с него пример

Каспер Рууд — об Андрее Рублёве: я брал с него пример
Комментарии

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о россиянине Андрее Рублёве (9-й номер рейтинга ATP) в преддверии Итогового турнира ATP — 2024, который пройдёт в итальянском Турине с 10 по 17 ноября.

«Он просто уничтожает мяч как с форхенда, так и с бэкхенда. Он очень добрый человек. Я брал с него пример, потому что он на год старше меня, и попал в топ-10 и начал выигрывать крупные турниры намного раньше меня», — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.

На Итоговом турнире ATP — 2024 Рууд и Рублёв сыграют в одной группе. Помимо норвежца и россиянина, в группу Джона Ньюкомба попали третья ракетка мира Карлос Алькарас и второй номер рейтинга из Германии Александр Зверев.

Материалы по теме
«Он должен выйти из тени». Чего ожидать от Андрея Рублёва на Итоговом чемпионате в Турине?
«Он должен выйти из тени». Чего ожидать от Андрея Рублёва на Итоговом чемпионате в Турине?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android