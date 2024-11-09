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«У меня нет места разочарованиям». Арина Соболенко — после матча с Кори Гауфф

«У меня нет места разочарованиям». Арина Соболенко — после матча с Кори Гауфф
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение американке Кори Гауфф (6:7 (4:7), 3:6) в полуфинале Итогового турнира WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 20:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Я думаю, что в этом сезоне я многого добилась, и у меня нет нет места разочарованиям. Нужно просто гордиться собой», — сказала спортсменка на послематчевой пресс-конференции.

Арина Соболенко в 2024 году выиграла два турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии и US Open) и в октябре вновь возглавила рейтинг WTA.

Кори Гауфф в финале Итогового турнира WTA — 2024 встретится с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Календарь Итогового турнира WTA
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