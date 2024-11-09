Кори Гауфф стала второй после Марии Шараповой по одному из достижений на турнирах WTA

Третья ракетка мира 20-летняя американка Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой с 2006 года, победившей первую и вторую ракетки мира на одном и том же турнире. Сегодня, 8 ноября, она обыграла лидера рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Ранее на групповом этапе Гауфф оказалась сильнее второй ракетки мира Иги Швёнтек из Польши (6:3, 6:4).
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В 2006 году российская теннисистка Мария Шарапова в 19-летнем возрасте на US Open обыграла первую ракетку мира француженку Амели Моресмо и Жюстин Энен из Бельгии, занимавшую вторую строчку рейтинга WTA.
В матче за титул чемпионки Итогового турнира WTA — 2024 Кори Гауфф встретится с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая в полуфинале обыграла чешку Барбору Крейчикову (6:3, 7:5).
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