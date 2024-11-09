Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф стала второй после Марии Шараповой по одному из достижений на турнирах WTA

Кори Гауфф стала второй после Марии Шараповой по одному из достижений на турнирах WTA
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира 20-летняя американка Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой с 2006 года, победившей первую и вторую ракетки мира на одном и том же турнире. Сегодня, 8 ноября, она обыграла лидера рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Ранее на групповом этапе Гауфф оказалась сильнее второй ракетки мира Иги Швёнтек из Польши (6:3, 6:4).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
05 ноября 2024, вторник. 18:15 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 20:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

В 2006 году российская теннисистка Мария Шарапова в 19-летнем возрасте на US Open обыграла первую ракетку мира француженку Амели Моресмо и Жюстин Энен из Бельгии, занимавшую вторую строчку рейтинга WTA.

В матче за титул чемпионки Итогового турнира WTA — 2024 Кори Гауфф встретится с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая в полуфинале обыграла чешку Барбору Крейчикову (6:3, 7:5).

Материалы по теме
Гауфф — самая юная теннисистка с 2002 года, обыгравшая на Итоговом 1-ю и 2-ю ракетки мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android