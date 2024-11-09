Синнер и де Минор повторят достижение Рублёва и Циципаса на Итоговых турнирах ATP

В воскресенье, 10 ноября, в итальянском Турине стартует Итоговый чемпионат ATP — 2024. В матче группы Илие Настасе сыграют первая ракетка мира Янник Синнер и австралиец Алекс де Минор, занимающий восьмую строчку в рейтинге ATP.
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В 2019 году Синнер и де Минор встречались между собой в финале Next Gen ATP Finals (Ежегодный теннисный турнир среди лучших игроков не старше 21 года. — Прим. «Чемпионата»). Матч проходил по специальным правилам (сет играется до четырёх победных геймов) и закончился победой итальянца — 3:0 (4:2, 4:1, 4:2). Это второй случай в истории после россиянина Андрея Рублёва и грека Стефаноса Циципаса, когда участники матча на Next Gen ATP Finals впоследствии встречаются на Итоговом чемпионате ATP.
Итоговый турнир ATP пройдёт с 10 по 17 ноября. Янник Синнер (Италия), Даниил Медведев (Россия), Тейлор Фриц (США) и Алекс де Минор (Австралия) сыграют в группе Илие Настасе. Карлос Алькарас (Испания), Александр Зверев (Германия), Каспер Рууд (Норвегия) и Андрей Рублёв (Россия) встретятся в группе Джона Ньюкомба. Запасными игроками числятся Григор Димитров (Болгария) и Стефанос Циципас (Греция).
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