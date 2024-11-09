Кори Гауфф — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция финала Итогового турнира WTA
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Сегодня, 9 ноября, на Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится финальный матч, в котором встретятся третья ракетка мира американка Кори Гауфф и китаянка Чжэн Циньвэнь, занимающая седьмую строчку в мировом рейтинге.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 19:00 мск.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
09 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
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Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
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Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
В пятницу, 8 ноября, в полуфинальных матчах Итогового турнира Гауфф обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:3, а Чжэн Циньвэнь оказалась сильнее 13-го номера мирового рейтинга Барборы Крейчиковой из Чехии (6:3, 7:5).
Итоговый турнир WTA — 2024 проходит со 2 по 9 ноября. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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