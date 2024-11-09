Кори Гауфф — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция финала Итогового турнира WTA

Сегодня, 9 ноября, на Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится финальный матч, в котором встретятся третья ракетка мира американка Кори Гауфф и китаянка Чжэн Циньвэнь, занимающая седьмую строчку в мировом рейтинге.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 19:00 мск.

В пятницу, 8 ноября, в полуфинальных матчах Итогового турнира Гауфф обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:3, а Чжэн Циньвэнь оказалась сильнее 13-го номера мирового рейтинга Барборы Крейчиковой из Чехии (6:3, 7:5).

Итоговый турнир WTA — 2024 проходит со 2 по 9 ноября. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.