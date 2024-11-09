Кори Гауфф — Чжэн Циньвэнь: история личных встреч перед финалом Итогового турнира WTA

Сегодня, 9 ноября, на Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится финальный матч, в котором встретятся третья ракетка мира американка Кори Гауфф и китаянка Чжэн Циньвэнь, занимающая седьмую строчку в мировом рейтинге.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 19:00 мск.

Гауфф и Циньвэнь провели между собой одну игру на турнирах уровня WTA. В этом году в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме победу одержала американка (7:6 (7:4), 6:1).

Итоговый турнир WTA — 2024 проходит со 2 по 9 ноября. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.