Арина Соболенко: очень жду следующий год. Хочу продолжать стремиться к большему

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своих целях на предстоящий сезон-2025.

«Я выиграла два турнира «Большого шлема», стала первой ракеткой мира и закончила год первой ракеткой мира, чего хотела в прошлом году, но не добилась. Я очень жду следующий год. Хочу продолжать стремиться к большему и пользоваться моментами, которые у меня были в этом сезоне. Я продолжу работать над своим менталитетом, работать над своей игрой. Постараюсь быть свежей в начале сезона, чтобы показать свой лучший теннис уже в Австралии», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

В 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии и US Open) и в октябре вновь возглавила рейтинг WTA.