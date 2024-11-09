Видео: двухлетняя дочь Даниила Медведева узнала отца на постере Итогового чемпионата ATP

В Сети появилось милое видео, на котором двухлетняя дочь четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева узнала отца на постере и показала его маме.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором дочка Даниила выражает восторг от увиденного изображения папы на постере.

Алиса — первый ребёнок в семье Даниила и Дарьи Медведевых. Она родилась в октябре 2022 года.

В данный момент Медведев находится в Турине (Италия), где примет участие в Итоговом чемпионате ATP — 2024. В одну группу с российским теннисистом также попали первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, Тейлор Фриц из США и представитель Австралии Алекс де Минор. В другом квартете сыграют Карлос Алькарас (Испания), Александр Зверев (Германия), Каспер Рууд (Норвегия) и Андрей Рублёв (Россия).