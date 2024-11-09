Гауфф — о Соболенко: она первая ракетка мира не просто так
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о полуфинальном матче Итогового турнира WTA — 2024, в котором встречалась с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко. Американка одержала победу со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 20:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
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3
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Я рада, как сыграла. Знаю, что выходить на корт с Ариной всегда непросто. Я старалась держаться в матче. Она первая ракетка мира не просто так. Я просто счастлива, как сыграла сегодня», — сказала Гауфф в интервью на корте.
За титул Гауфф поспорит с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь. Финальный поединок Итогового турнира — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), состоится в субботу, 9 ноября. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.
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