Гауфф — о Соболенко: она первая ракетка мира не просто так

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о полуфинальном матче Итогового турнира WTA — 2024, в котором встречалась с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко. Американка одержала победу со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

«Я рада, как сыграла. Знаю, что выходить на корт с Ариной всегда непросто. Я старалась держаться в матче. Она первая ракетка мира не просто так. Я просто счастлива, как сыграла сегодня», — сказала Гауфф в интервью на корте.

За титул Гауфф поспорит с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь. Финальный поединок Итогового турнира — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), состоится в субботу, 9 ноября. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.