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Мирра и Эрика Андреевы встретились с губернатором Красноярского края

Мирра и Эрика Андреевы встретились с губернатором Красноярского края
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Российские теннисистки сёстры Мирра и Эрика Андреевы встретились с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Глава региона вручил спортсменкам цветы и памятные подарки.

«Как и обещал, встретился с Миррой и Эрикой Андреевыми. Поздравил землячек с победами — этот сезон стал для спортсменок особенно успешным. Сегодня Эрика и Мирра входят в число сильнейших теннисисток мира.

Сёстры Андреевы родились в Красноярске, здесь началась их спортивная карьера. Несмотря на плотный график тренировок и соревнований, спортсменки периодически приезжают к бабушке. И всегда остаются «послами» Красноярска, рассказывая о нём в разных странах мира», — написал Котюков на своей странице в телегам-канале.

17-летняя Мирра Андреева в 2024 году в паре с Дианой Шнайдер стала серебряным призёром Олимпийских игр в Париже, выиграла свой первый турнир уровня WTA и в данный момент является 16-й ракеткой мира. Её 20-летняя сестра Эрика в этом сезоне также достигла наивысшей для себя позиции в рейтинге WTA (65-я ракетка мира).

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