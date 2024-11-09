Алькарас — о Кубке Дэвиса: не чувствую давления из-за того, что это последний турнир Рафы

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что не испытывает дополнительного давления в преддверии финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). Этот турнир станет последним в карьере его титулованного соотечественника Рафаэля Надаля.

«Честно говоря, я пока особо об этом не думал. Мне трудно принять тот факт, что Рафа Надаль завершает карьеру. Сейчас я сосредоточен на Итоговом турнире. Не чувствую никакого дополнительного давления ни из-за участия в Кубке Дэвиса, ни из-за того, что это последний турнир Рафы. Я хочу туда приехать и посмотреть, как пойдут дела. Не хочу делать прогнозов, посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Алькараса We love tennis.