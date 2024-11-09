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Тренер Синнера: никогда не скажу, что Янник лучше Алькараса

Тренер Синнера: никогда не скажу, что Янник лучше Алькараса
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Дарен Кэхилл, тренер первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера, высказался об испанце Карлосе Алькарасе.

«Я очень уважаю его. Никогда не скажу, что Синнер лучше Алькараса или наоборот. Если они встретятся в финале в Турине, я буду болеть за Янника и наслаждаться зрелищем», — приводит слова Кэхилла Sportskeeda со ссылкой на Gazzetta dello sport.

Синнер и Алькарас провели между собой 10 матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч: 6-4 в пользу испанца.

В данный момент оба теннисиста находятся в Турине (Италия), где примут участие в Итоговом чемпионате ATP — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября.

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