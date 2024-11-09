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«Мы кое-что изменим». Тренер Янника Синнера — о планах на будущий сезон

«Мы кое-что изменим». Тренер Янника Синнера — о планах на будущий сезон
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Дарен Кэхилл, тренер первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера, рассказал о планах на следующий сезон.

«Будут вещи, которые мы изменим, например, переход из Майами в грунт, который в этом году произошёл очень неожиданно. Мы будем лучше готовиться к турнирам, в том числе чтобы избежать риска травм. Всё будет вращаться вокруг турниров «Большого шлема», — приводит слова Кэхилла Sportskeeda со ссылкой на Gazzetta dello sport.

В 2024 году Синнер выиграл два турнира «Большого шлема» (Australian Open и Открытый чемпионат США) и впервые возглавил рейтинг ATP. В данный момент он находится в Турине (Италия), где примет участие в Итоговом чемпионате ATP — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября.

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