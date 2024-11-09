«Она провела свой лучший сезон». Наталья Вихлянцева — об Арине Соболенко

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева подвела итоги сезона-2024 для лидера рейтинга WTA белоруски Арины Соболенко.

«Она провела свой лучший сезон, поэтому заканчивает его на первой строчке мирового рейтинга. И я думаю, что все понимают, что Арина сейчас является лидером женского тенниса. Нужно учитывать, что Ига Швёнтек недавно поменяла тренера, долгое время выпадала из практики, Елена Рыбакина тоже выпала из турнирной практики, тоже сейчас взяла нового тренера. Арина же со своей прежней сильной и плотной командой, с той, с которой она уже ездит не первый год на турниры, является фаворитом. Считаю, что и в следующем году Соболенко также будет выигрывать одни турниры за другими, в том числе и «Шлемы», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Арина Соболенко в 2024 году выиграла два турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии и US Open) и в октябре вновь возглавила рейтинг WTA.