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Янник Синнер: игрок, который заставил меня сильно вырасти, — Даниил Медведев

Янник Синнер: игрок, который заставил меня сильно вырасти, — Даниил Медведев
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер описал свой стиль игры и заявил, что россиянин Даниил Медведев помог ему измениться.

— Можете ли вы описать свой стиль человеку, который ничего не смыслит в теннисе?
— Смесь между стабильностью и агрессией. Я испытываю больше проблем в игре в защите, но стараюсь не переходить в защиту. Мой теннис универсален, но, например, я всё ещё не знаю, как хорошо играть у сетки.

Игрок, который заставил меня сильно вырасти, — это Медведев. Я никогда не делал сёрв-энд-воллей, а он заставил меня тренировать эту комбинацию, чтобы попытаться победить его. Против некоторых игроков мне приходится пробивать больше длинных ударов с бэкхенда. В теннисе вы учитесь на своих взаимоотношениях с соперником. Настоящий вопрос для теннисиста: «Как мне проникнуть в голову соперника?» Если угадаете ответ, всё в матче изменится, — приводит слова Синнера Esquire.

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