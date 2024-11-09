Янник Синнер: игрок, который заставил меня сильно вырасти, — Даниил Медведев

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер описал свой стиль игры и заявил, что россиянин Даниил Медведев помог ему измениться.

— Можете ли вы описать свой стиль человеку, который ничего не смыслит в теннисе?

— Смесь между стабильностью и агрессией. Я испытываю больше проблем в игре в защите, но стараюсь не переходить в защиту. Мой теннис универсален, но, например, я всё ещё не знаю, как хорошо играть у сетки.

Игрок, который заставил меня сильно вырасти, — это Медведев. Я никогда не делал сёрв-энд-воллей, а он заставил меня тренировать эту комбинацию, чтобы попытаться победить его. Против некоторых игроков мне приходится пробивать больше длинных ударов с бэкхенда. В теннисе вы учитесь на своих взаимоотношениях с соперником. Настоящий вопрос для теннисиста: «Как мне проникнуть в голову соперника?» Если угадаете ответ, всё в матче изменится, — приводит слова Синнера Esquire.