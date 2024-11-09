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Янник Синнер рассказал, в какой ситуации узнал о своей положительной допинг-пробе

Янник Синнер рассказал, в какой ситуации узнал о своей положительной допинг-пробе
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как узнал о том, что сдал положительную пробу на допинг.

«Никому не пожелаю пережить то, через что прошёл я. Я был в Монте-Карло. Алекс (менеджер теннисиста. — Прим. «Чемпионата») звонит мне и говорит: «Янник, ты положительный (positivo)». Я ему отвечаю: «Да, я всегда позитивный». «Нет, твоя допинг-проба положительная».

И тут у меня был момент полного опустошения. Не знал что сказать. Я попытался понять, как такое могло произойти, я же ничего не сделал. Мне даже не хотелось в это верить, чувствовал себя потерянным», — приводит слова Синнера Esquire.

В итальянском языке слово positivo используется в контексте описания позитивного человека, а также в обозначении положительного допинг-теста.

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