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Янник Синнер: я никогда не ставил себе целью быть самым успешным

Янник Синнер: я никогда не ставил себе целью быть самым успешным
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что большой успех никогда не являлся его целью.

— Вы когда-нибудь задумывались о том, что вы самый успешный итальянский теннисист в истории?
— Вы не поверите, но я никогда не ставил себе целью быть самым успешным в чём-либо. Для меня важнее то, какой я человек; какими людьми я себя окружаю; насколько я могу им доверять. Не верю, что если ты выигрываешь, то ты хорош, а если проигрываешь, то совсем плох. У каждого из нас есть свои таланты. Удача заключается в том, чтобы найти способ их проявить.

— Да, но статус чемпиона всё меняет, не так ли?
— Сталкиваешься с гораздо большим давлением. Но я действительно верю, что никакие деньги не заменят здоровье и жизнь в окружении любимых людей, — приводит слова Синнера Esquire.

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