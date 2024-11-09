Янник Синнер: я никогда не ставил себе целью быть самым успешным

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что большой успех никогда не являлся его целью.

— Вы когда-нибудь задумывались о том, что вы самый успешный итальянский теннисист в истории?

— Вы не поверите, но я никогда не ставил себе целью быть самым успешным в чём-либо. Для меня важнее то, какой я человек; какими людьми я себя окружаю; насколько я могу им доверять. Не верю, что если ты выигрываешь, то ты хорош, а если проигрываешь, то совсем плох. У каждого из нас есть свои таланты. Удача заключается в том, чтобы найти способ их проявить.

— Да, но статус чемпиона всё меняет, не так ли?

— Сталкиваешься с гораздо большим давлением. Но я действительно верю, что никакие деньги не заменят здоровье и жизнь в окружении любимых людей, — приводит слова Синнера Esquire.