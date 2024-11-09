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«ATP усложняет нам жизнь». Тренер Янника Синнера — о плотном графике игр

«ATP усложняет нам жизнь». Тренер Янника Синнера — о плотном графике игр
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Дарен Кэхилл, тренер первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера, рассказал о плотном графике игр в календаре ATP.

«ATP усложняет нам жизнь, удлиняя время выступлений на турнирах серии «Мастерс», некоторые из которых длятся по две недели. Так что отдыхать непросто. Мы будем принимать решения. Яннику также необходимо улучшить свою физическую форму. Он очень доверяет Вагноцци и мне», — приводит слова Кэхилла Sportskeeda со ссылкой на Gazzetta dello sport.

В данный момент Синнер находится в Турине (Италия), где примет участие в Итоговом чемпионате ATP — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября.

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