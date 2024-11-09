«Давно не видел его в такой хорошей форме». Дядя Надаля — о подготовке Рафы к Кубку Дэвиса

Дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» экс первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони Надаль рассказал о состоянии своего племянника перед финальной стадией Кубка Дэвиса — 2024.

«Я видел, как он тренируется в эти дни, и могу сказать, что он тренируется на очень высоком уровне. Прошло много времени с тех пор, как я видел его в такой хорошей форме.

Я знал, что рано или поздно наступит день, когда он окончательно завершит карьеру. Зная, что мы больше никогда не увидим его на соревнованиях, буду испытывать грустные эмоции, но уже давно привык к этой мысли. Я буду скучать по нему, потому что в эти дни у меня работа, и я должен быть в Риме», — приводит слова Тони Надаля Marca.

Напомним, 10 октября 38-летний Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).