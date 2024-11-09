«Как будто он никогда и не уходил». Карлос Алькарас — об общении с Роджером Федерером

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал об общении с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером во время «Мастерса» в Шанхае (Китай).

«Мы вместе смотрели финал в Шанхае и немного говорили обо всём: о матче, о финале Олимпиады против Джоковича, о том, что бы он сделал… и о жизненных ситуациях тоже. Потом мы ударили друг другу по рукам, и было такое чувство, будто он никогда и не уходил на пенсию!» — приводит слова Алькараса официальный аккаунт Marca в соцсетях.

Напомним, Федерер, Алькарас и его тренер Хуан-Карлос Ферреро вместе посетили финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), в котором сербский теннисист Новак Джокович проиграл итальянцу Яннику Синнеру (6:7 (4:7), 3:6).