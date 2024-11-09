«Будет весело». Алекс де Минор — о матче с Синнером на Итоговом турнире ATP

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился ожиданиями от предстоящего матча с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером на Итоговом турнире ATP — 2024, который состоится в воскресенье, 10 ноября.

«Игра против Янника в Италии будет захватывающей и весёлой. Я очень жду этого матча. Он показал себя лучшим в этом году», — сказал де Минор на пресс-конференции.

Синнер и де Минор провели семь матчей на турнирах различного уровня. Во всех встречах победу одержал итальянец.

Итоговый турнир ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. Янник Синнер и Алекс де Минор сыграют в группе Илие Настасе вместе с Даниилом Медведевым (Россия) и Тейлором Фрицем (США).