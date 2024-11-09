Карлос Алькарас рассказал, волнуется ли перед стартом Итогового чемпионата ATP

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас поделился своими ощущениями перед стартом Итогового турнира АТР — 2024.

«Я не буду раскрывать свои секреты, но скажу, что не собираюсь подходить к матчам так, как раньше. Я не буду нервничать из-за участия в этом турнире больше, чем в других. Просто буду сосредоточен и буду верить в то, над чем работал последние две недели. Постараюсь хорошо сыграть, и, надеюсь, это сработает. Но сейчас перед турниром я абсолютно спокоен. Начинаю нервничать в день игры», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, Карлос Алькарас попал в группу Джона Ньюкомба с Александром Зверевым, Каспером Руудом и Андреем Рублёвым. Свой первый матч на турнире испанец проведёт 11 ноября против норвежца Рууда.