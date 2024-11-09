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«Здесь собрались лучшие». Янник Синнер — об Итоговом турнире АТР — 2024

«Здесь собрались лучшие». Янник Синнер — об Итоговом турнире АТР — 2024
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Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер поделился ожиданиями от Итогового турнира АТР — 2024.

«Здесь собрались лучшие, и все матчи будут сложными. Нас ждёт настоящая битва. Конечно, это особенное событие для меня, потому что я принёс много жертв, чтобы оказаться в Турине. В моей стране есть футбольная культура, а теперь в ней говорят и о теннисе», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Итоговый чемпионат ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. Янник Синнер сыграет в группе Илие Настасе вместе с австралийцем Алексом де Минором, Даниилом Медведевым (Россия) и Тейлором Фрицем (США).

Календарь Итогового турнира АТР
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