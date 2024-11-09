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Даниил Медведев собрал идеальную футбольную мини-команду, в ней нет Криштиану Роналду

Даниил Медведев собрал идеальную футбольную мини-команду, в ней нет Криштиану Роналду
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев собрал идеальную футбольную мини-команду из пяти игроков. Интересно, что в его варианте отсутствует нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Топ-команда Даниила Медведева:

  • вратарь — Мануэль Нойер (Германия);
  • защитник — Серхио Рамос (Испания);
  • полузащитники — Андрес Иньеста (Испания), Арьен Роббен (Нидерланды);
  • нападающий — Лионель Месси (Аргентина).

Напомним, Даниил Медведев является страстным поклонником мюнхенской «Баварии». В данный момент он находится в Турине (Италия), где примет участие в Итоговом чемпионате ATP — 2024. В одну группу с российским теннисистом также попали первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, Тейлор Фриц из США и представитель Австралии Алекс де Минор.

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